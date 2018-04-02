02 Nisan 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Mehmet Ekici’nin forması garanti görünüyor, İsla dönebilir
Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018
Aykut Kocaman'ın Kayserispor karşısında sahaya süreceği onbir merakla bekleniyor.
Sarı-lacivertli hoca, Galatasaray derbisinde Aatıf'ı kesip Mehmet Ekici'yi orta alana monte etmiş, Fernandao'nun yerine ise Soldado ile maça başlamıştı. Kocaman forvette bugün Fernandao'ya dönebilir, Ekici'nin yeri ise garanti görünüyor. Savunmanın sağında Şener Özbayraklı'nın yerine bu kez İsla'nın oynaması da ihtimaller arasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ