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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Mehmet Ekici’nin forması garanti görünüyor, İsla dönebilir

    Mehmet Ekici dönüyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Aykut Kocaman'ın Kayserispor karşısında sahaya süreceği onbir merakla bekleniyor.

    Sarı-lacivertli hoca, Galatasaray derbisinde Aatıf'ı kesip Mehmet Ekici'yi orta alana monte etmiş, Fernandao'nun yerine ise Soldado ile maça başlamıştı. Kocaman forvette bugün Fernandao'ya dönebilir, Ekici'nin yeri ise garanti görünüyor. Savunmanın sağında Şener Özbayraklı'nın yerine bu kez İsla'nın oynaması da ihtimaller arasında.

    Fenerbahçenin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11i FENERBAHÇE'NİN KAYSERİSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

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