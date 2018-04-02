Mehmet Ekici’nin forması garanti görünüyor, İsla dönebilir

Aykut Kocaman'ın Kayserispor karşısında sahaya süreceği onbir merakla bekleniyor.

Sarı-lacivertli hoca, Galatasaray derbisinde Aatıf'ı kesip Mehmet Ekici'yi orta alana monte etmiş, Fernandao'nun yerine ise Soldado ile maça başlamıştı. Kocaman forvette bugün Fernandao'ya dönebilir, Ekici'nin yeri ise garanti görünüyor. Savunmanın sağında Şener Özbayraklı'nın yerine bu kez İsla'nın oynaması da ihtimaller arasında.