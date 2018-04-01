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    01 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    'Fenerbahçe Evi'nin temeli atıldı

    Fenerbahçe Evinin temeli atıldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    Kayseri’de Evi’nin temeli Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ’ın katılımıyla atıldı.

    Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Endürlük Mahallesi'nde yapılacak olan Evi'nin temel atma törenine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve çok sayıda taraftar katıldı.

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı , törende yaptığı konuşmasında, "Bu proje Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başlatmış olduğu 1 milyon üye kapsamında Türkiye'de her yerde şube olan yerlerde Fenerbahçe evi projesinin biridir. Edirne ve Antalya'da yaptık önümüzdeki günlerde Sapanca'da yapacağız. İlk söylediğimde bir hayal gibiydi ama bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Amaç Kayseri'de bulunan Fenerbahçelileri bir araya getirmek, onları bir aile ortamında buluşturmaktır. Burası bir üniversite şehri, burada okuyan üniversiteli gençlerin maçları burada seyretmeleri için bu tesisler yapılmaktadır. İnşallah hem Fenerbahçeye hem de Kayseri'ye hayırlı olur" diye konuştu.

    Aziz Yıldırım, tesislere yapılan katkılardan dolayı Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na 38 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

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