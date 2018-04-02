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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Akınlar havadan

    Akınlar havadan
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Kayserispor’un savunmada hava topu zaafı yaşamasını fırsata çevirmeyi hedefleyen Kocaman, kanatlardan bol bol orta istedi

    Aykut Kocaman, yaklaşık 15 gündür çalıştığı notların üzerinden dün son kez geçti. Sarı-lacivertli hoca, takımla yaptığı toplantıda, rakiplerinin duran toplarda çok güçlü olduğunu hatırlattı. Sağ kanattan etkili gelen Deniz Türüç'ün yeteneklerine, Umut Bulut'un yüksek toplardaki etkinliğine dikkat çeken Kocaman, geriye düşmemeleri gerektiğini, kesinlikle ilk golü atan taraf olmalarının lazım geldiğini altını çizdi.

    , bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamadı. 'ileri çık' talimatı Kocama n, rakibin hava toplarında savunmada yaşadığı sıkıntıya da işaret ederek, kanat oyuncularından içeriye bol bol orta kesmelerini istedi; Martin Skrtel ve Roman Neustadter'e duran toplarda ileri çıkmaları talimatı verdi.

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