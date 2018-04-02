Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

Fenerbahçe, 1 Nisan 1921'de Galatasaray'ı 4-0, 1 Nisan 1950'da Beşiktaş'ı 2-0, yine Beşiktaş'ı 1 Nisan 1973'te 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 1 Nisan 1961'de ise Yunan ekibi AEK'yı deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı.