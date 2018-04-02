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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 02.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Fenerbahçe, 1 Nisan 1921'de Galatasaray'ı 4-0, 1 Nisan 1950'da Beşiktaş'ı 2-0, yine Beşiktaş'ı 1 Nisan 1973'te 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 1 Nisan 1961'de ise Yunan ekibi AEK'yı deplasmanda 4-2 yenmeyi başardı.

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