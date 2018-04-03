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    03 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe bilet fiyatlarını açıkladı

    Fenerbahçe bilet fiyatlarını açıkladı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Kayserispor deplasmanında aldığı 5-0’lık rahat galibiyetle moral depolayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28.haftasında Osmanlıspor’u konuk edecek.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; 8 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın genel satışı 5 Nisan Perşembe günü başlayacak.

    Öte yandan, karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde;

    MİSAFİR TRİBÜNÜ :54,00 TL

    SPOR TOTO TRİBÜNÜ-MİGROS TRİBÜNÜ :54,00 TL

    FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :109,00 TL

    FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :130,00 TL

    FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :194,50 TL

    FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :216,00 TL

    FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :248,00 TL

    MARATON ALT E BLOK :297,00 TL

    FENERIUM ALT E BLOK :324,00 TL

    1907 TRİBÜNÜ :430,00 TL

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