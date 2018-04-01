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    01 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018

    , 'in 27. haftasında yarın 'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Fenerbahçe, akşam saatlerinde özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kayseri'ye gidecek.

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