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Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 01.04.2018
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kayseri'ye gidecek.
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