Fenerbahçe çıkış arıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı Kayserispor karşısında alacağı galibiyetle çıkış arıyor.

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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 4. sırada yer alan Fenerbahçe, ligin 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşısında alacağı galibiyetle çıkış yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler, milli maçlar arasında Boluspor ile bir hazırlık maçı oynamış ve sahadan 6-2 mağlup ayrılmıştı. Yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe daha önce rakibiyle oynadığı 25 müsabakadan 15 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 5 kez mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 21 deplasman maçında sadece iki kez mağlup oldu. 2017 yılı başından bu yana Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe oynadığı maçlarda 41 puan topladı.Goller BrezilyalılardanFenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin ligde deplasmanda attığı son 12 golün dokuzu Brezilyalı oyuncularından geldi. Giuliano bu maçlarda 5 gol atarken, Fernandao ve Josef de Souza 3'er gol attı.Aatif, Kayserispor müsabakasında öndeFenerbahçe'de Kayserispor karşısında Aatif Chahechouhe ön plana çıkıyor. Faslı futbolcu Süper Lig'de Kayserispor'a karşı oynadığı beş maçta dört gol atarak takımının önemli isimleri arasında yer alıyor.Sakat ve cezalılarSarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken İsmail Köybaşı, Roberto Soldado, Hasan Ali Kaldırım ve Aatıf sarı kart sınırında bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Vincent Janssen ve Yiğithan Güveli ise Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.