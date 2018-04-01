Ben Arfanın menajerinden Türkiye açıklaması

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Ben Arfa'nın menajerinden Türkiye açıklaması
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Sarı-lacivertlilerin son 3 transfer döneminde renklerine katmak için uğraştığı Hatem Ben Arfa konusunda artık umudu kalmadı.
Ben Arfa, PSG'den ayrılacağını açıklasa da menajeri net konuştu: "Oyuncum Çin'e ya da Türkiye'ye gitmeyecek. Nice'e de dönmeyecek"
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FENERBAHÇE HABERLERİ