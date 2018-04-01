;
    01 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Ben Arfa'nın menajerinden Türkiye açıklaması

    Ben Arfanın menajerinden Türkiye açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Sarı-lacivertlilerin son 3 transfer döneminde renklerine katmak için uğraştığı konusunda artık umudu kalmadı.

    Ben Arfa, PSG'den ayrılacağını açıklasa da menajeri net konuştu: "Oyuncum Çin'e ya da Türkiye'ye gitmeyecek. Nice'e de dönmeyecek"

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Ya Robben ya Ribery! Ya Robben ya Ribery!
    F.Bahçede portakal mevsimi F.Bahçe'de portakal mevsimi
    Özil: Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim Özil: "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim"
    BİZE ULAŞIN