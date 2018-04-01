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    01 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Avrupa devleri Elif Elmas'ın peşinde

    Avrupa devleri Elif Elmasın peşinde
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Kanarya’nın büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı ’a Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor.

    Borussia Dortmund'un ardından Feyenoord da 18 yaşındaki genç yeteneğe kanca attı. F.Bahçe, Elif'i bonservisiyle göndermeyi düşünmüyor, gelişimi açısından kiralama formülüne ise sıcak bakıyor.

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