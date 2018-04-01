Avrupa devleri Elif Elmasın peşinde

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Avrupa devleri Elif Elmas'ın peşinde
Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Kanarya’nın büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Elif Elmas’a Avrupa devlerinin ilgisi bitmiyor.
Borussia Dortmund'un ardından Feyenoord da 18 yaşındaki genç yeteneğe kanca attı. F.Bahçe, Elif'i bonservisiyle göndermeyi düşünmüyor, gelişimi açısından kiralama formülüne ise sıcak bakıyor.
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FENERBAHÇE HABERLERİ