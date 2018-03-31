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    31 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş'tan 20. galibiyet

    Fenerbahçe Doğuştan 20. galibiyet
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    , 'nin 23. hafta maçında deplasmanda 'yi 88-80 yendi.

    Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 20. galibiyetini elde etti. ise 16. yenilgisini aldı.

    Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan , Ahmet Düverioğlu'nun pota altından Guduric ve Melli'nin dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği 27-20 üstün tamamladı.

    İkinci çeyrekte Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle Fenerbahçe Doğuş, 11. dakikanın içinde farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Savunmayı sertleştiren ve boyalı alandan sayılar bulan Demir İnşaat Büyükçekmece, farkı azaltsa da Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 44-38 önde gitti.

    İkinci yarıya etkili başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, dış atışlardan arka arkaya bulduğu basketlerle 24. dakikada öne geçti: 48-47. Sloukas'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikada farkı 9 sayıya (57-48) kadar çıkardı. Sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 66-59 üstün girdi.

    Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Walker ile sayılar bulan ev sahibi, 34. dakikada farkı 3 sayıya kadar düşürdü: 70-73. Oğulcan Baykan'ın sportmenlik dışı faulü sonrası Sloukas'ın sayılarıyla sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 73-84. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 88-80 galip ayrıldı.

    Salon: Gazanfer Bilge

    Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler, Semih Vural, Ali Şakacı

    Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 26, Wright 14, Burak Can Yıldızlı 10, Robinson 7, Kairys 4, Oğulcan Baykan, Simpson 5, İlkan Karaman 6, Stojanovski 8, Merthan Mutlu

    Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 8, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 9, Thompson 10, Sloukas 10, Nunnally 11, Sinan Güler 4, Datome 16

    1. Periyot: 20-27

    Devre: 38-44

    3. Periyot: 59-66

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