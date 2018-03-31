Umar Fenere transfer olsun

31 Mart 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
"Umar Fener'e transfer olsun"
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Gazişehir Gaziantep’in golcüsü Pierre Webo, eski takımı Fenerbahçe’yle ilgili Radyospor’a açıklamalarda bulundu.
Kamerunlu forvet oyunçusu, "Fenerbahçe'nin başarısı için dua ediyorum" derken, Osmanlıspor'lu Aminu Umar'ın sarı-lacivertlilere transfer olmasını istedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ