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    31 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    "Umar Fener'e transfer olsun"

    Umar Fenere transfer olsun
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Gazişehir Gaziantep’in golcüsü , eski takımı ’yle ilgili Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

    Kamerunlu forvet oyunçusu, "'nin başarısı için dua ediyorum" derken, Osmanlıspor'lu Aminu Umar'ın sarı-lacivertlilere transfer olmasını istedi.

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