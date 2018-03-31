Aşık ve Belgüye ihraç şoku

31 Mart 2018, Cumartesi
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Aşık ve Belgü'ye ihraç şoku
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleri Murat Aşık ve eski başkan adayı Hulusi Belgü’yü ihraç istemiyle disipline sevk etti.
Aşık, "Vefat eden üyelerin üyelikleri düşürülmeyip sahte kimlikler ile oy kullandıracaklar" iddiaları, Belgü ise sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle disiplinlik oldu.
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FENERBAHÇE HABERLERİ