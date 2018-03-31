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    31 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Aşık ve Belgü'ye ihraç şoku

    Aşık ve Belgüye ihraç şoku
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    F.Bahçe Başkanı , kongre üyeleri ve eski başkan adayı ’yü ihraç istemiyle disipline sevk etti.

    Aşık, "Vefat eden üyelerin üyelikleri düşürülmeyip sahte kimlikler ile oy kullandıracaklar" iddiaları, Belgü ise sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle disiplinlik oldu.

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