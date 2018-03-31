;
    31 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Kuyt’a vedada 3 Fenerbahçeli

    Kuyt’a vedada 3 Fenerbahçeli
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Geçen sene futbolu bırakan için 27 Mayıs’ta özel bir maç düzenlenecek.

    Kuyt; Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve F.Bahçe'de birlikte oynadığı isimlerden oluşan bir futbolcu grubu boy gösterecek. li isimlerin Volkan Demirel, Sow ve Emre olması bekleniyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Yeni üyeler yasal "Yeni üyeler yasal"
    Şekip Mosturoğludan saldırı açıklaması Şekip Mosturoğlu'dan 'saldırı' açıklaması
    Çocuklar renk kattı Çocuklar renk kattı
    BİZE ULAŞIN