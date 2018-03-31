31 Mart 2018, Cumartesi
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Kuyt’a vedada 3 Fenerbahçeli
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
Geçen sene futbolu bırakan Dirk Kuyt için 27 Mayıs’ta özel bir maç düzenlenecek.
Kuyt; Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve F.Bahçe'de birlikte oynadığı isimlerden oluşan bir futbolcu grubu boy gösterecek. Fenerbahçeli isimlerin Volkan Demirel, Sow ve Emre olması bekleniyor.
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