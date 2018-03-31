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    31 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Çocuklar renk kattı

    Çocuklar renk kattı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    F.Bahçe, Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.

    Çalışmanın sonunda maçın taktiğinin denendiği çift kale oynandı. Antrenmanı, Yalova'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri de izledi. Öğrenciler, takımla fotoğraf çektirdi.

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