31 Mart 2018, Cumartesi
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Çocuklar renk kattı
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018
F.Bahçe, Kayseri maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.
Çalışmanın sonunda maçın taktiğinin denendiği çift kale oynandı. Antrenmanı, Yalova'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri de izledi. Öğrenciler, takımla fotoğraf çektirdi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ