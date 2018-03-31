31 Mart 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ