Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.