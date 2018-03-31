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    31 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

    F.Bahçede Kayserispor hazırlıkları devam ediyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Fenerbahçe, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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