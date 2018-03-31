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    31 Mart 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    "Yeni üyeler yasal"

    Yeni üyeler yasal
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Divan Kurulu Başkanı Küçük net konuştu: “Kimilerinin dediği gibi ‘Yeni üyeler kaydediliyor, öbür taraf üye getiriyor’... Bunların aslı yok. Üye olmak 2014’te kolaylaştırıldı”

    Sarı-lacivertli kulüp 3 Haziran'da sandık başına giderken bir süredir yeni üyeler üzerinden dönen spekülasyonlara Divan Kurulu başkanı noktayı koydu. Deneyimli idareci "Büyük katılımın olmasının tek nedeni 2014'te yaptığımız tüzük değişikliği. Geçmişte kontenjanlar vardı. Mesela 2017'de 1000 kişi üye oluyorsa, 2018'de bunun yüzde 2'si kadar yeni üye alınabiliyordu. Sonra yüzde 10'a kadar çıkartılmıştı. 2014'teki tüzük değişikliğiyle üye olma yolunda bütün engeller kaldırıldı. Kimilerinin söylediği gibi 'Yeni üyeler kaydediliyor, öbür taraf yeni üye getiriyor'... Hiçbirinin aslı yok. Tek neden yaptığımız tüzük değişikliği" dedi.

    'BİZLERE YAKIŞSIN'

    Vefa Küçük sözlerini şöyle tamamladı: "3 Haziran'da seçime gideceğiz. 30 bin üyemiz var. Bunların 25 bini aidat yatırdı. Tecrübelerime dayanarak 22 bin kişinin oylamaya geleceğini düşünüyorum. Yeni seçilecek başkanımızın liderliğinde kulübümüzü bugünkü durumdan daha ileri götürmek için gösterilecek çabalara destek vereceğiz. Gelinen noktada, üye sayısıyla 'ye yakışır iyi bir kongre olacağını düşünüyorum. Hepimiz aynı amaçlar için uğraşan, çabalayan insanlarız"

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