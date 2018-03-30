Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yalova'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, tesisleri gezerek antrenmanın bir bölümünü izledi. Öğrenciler, teknik direktör Aykut Kocaman ile futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.