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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Futbol Takımı, 'in 27. haftasında 2 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

    Yalova'dan gelen Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, tesisleri gezerek antrenmanın bir bölümünü izledi. Öğrenciler, teknik direktör Aykut Kocaman ile futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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