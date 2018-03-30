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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Valbuena'dan transfer açıklaması

    Valbuenadan transfer açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Çin ve ABD MLS Ligi’nden sonra Brezilya’dan da ciddi teklifler alan , konu hakkında yorum yapmıyor.

    Böyle haberlerin her zaman yapıldığını söyleyen Fransız yıldız, "Şu an gerçek olan tek şey var; o da Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum" ifadelerini kullandı.

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