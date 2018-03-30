Valbuenadan transfer açıklaması

30 Mart 2018, Cuma
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Valbuena'dan transfer açıklaması
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Çin ve ABD MLS Ligi’nden sonra Brezilya’dan da ciddi teklifler alan Valbuena, konu hakkında yorum yapmıyor.
Böyle haberlerin her zaman yapıldığını söyleyen Fransız yıldız, "Şu an gerçek olan tek şey var; o da Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum" ifadelerini kullandı.
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