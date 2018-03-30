Valbuenadan transfer açıklaması

Çin ve ABD MLS Ligi’nden sonra Brezilya’dan da ciddi teklifler alan Valbuena, konu hakkında yorum yapmıyor.

Böyle haberlerin her zaman yapıldığını söyleyen Fransız yıldız, "Şu an gerçek olan tek şey var; o da Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğum" ifadelerini kullandı.