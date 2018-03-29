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    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş EuroLeague'de tam gaz

    Fenerbahçe Doğuş EuroLeaguede tam gaz
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    'nin 29. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Rusya temsilcisi 'yi 73-64 mağlup etti

    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılan maça Wanamaker, Kalinic ve Melli'nin basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan , 5. dakikayı 7-5 önde geçti. , Shved, Gill ve Jenkins'in skorer oyunuyla etkili olsa da sarı-lacivertli ekip, Nunnally'nin basketleriyle ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı.

    Çekişmeli geçen ikinci periyotta üstünlük birkaç defa el değiştirdi. Thompson ile skor bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Karşılıklı sayıların atıldığı kalan bölümde iki takım arasında kopma yaşanmadı ve devre arasına Rus ekibi 38-37 önde girdi.

    Müsabakanın üçüncü çeyreği dengeli başladı. Karşılaşmanın 25. dakikasını 45-43 üstün geride bırakan Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed, Wanamaker, Sloukas ve Melli'nin basketleriyle etkili oldu ve çeyreği 59-53 üstün kapattı.

    Son çeyreğin başında Sloukas ve Thompson ile basket bulan Fenerbahçe Doğuş, 32. dakikanın başında farkı çift haneye taşıdı: 53-64. Yakaladığı avantajı maç sonuna kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sahadan 73-64 galip ayrıldı.

    Bu skorla Fenerbahçe Doğuş 21. galibiyetini elde ederken, Khimki 13. kez mağlup oldu.

    Salon: Mytischi Arena

    Hakemler: Garcia Gonzalez xx, Rocha Rocha xx, Tomislav Hordov xx

    Khimki: Alexey Shved xxx 19, Anthony Gill xx 12, Malcolm Thomas xx 10, Stefan Markovic x, Egor Vyaltsev x 3, Charles Jenkins xx 8, Vyacheslav Zaytsev xx 8, Thomas Robinson x 4, Sergey Monya x

    Başantrenör: Georgios Bartzokas

    Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker xxx 14, Nunnally xx 12, Melli xx 12, Sloukas xx 11, A.Muhammed xx 8, Thompson xx 7, Datome xx 6, Kalinic x 2, Ahmet x 1, Marko Guduric x

    Başantrenör: Zeljko Obradovic

    1. Periyot: 18-20 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

    Devre: 38-37 (Khimki lehine)

    3. Periyot: 53-59 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

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