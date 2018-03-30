Soldadodan özel çalışma

30 Mart 2018, Cuma
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Soldado'dan özel çalışma
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Sarı-lacivertli ekipte Kayseri maçında ilk 11 şansı bulunan Soldado, antrenmanların dışında özel olarak ‘gol’ vuruşları çalışıyor.
Ligde sadece 3 golü bulunan ve ligde tam 9 haftadır fileleri sarsamayan İspanyol forvet, şanssızlığını yenmek için Samandıra'da fazladan mesai yapıyor.
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FENERBAHÇE HABERLERİ