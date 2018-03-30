Soldadodan özel çalışma

Sarı-lacivertli ekipte Kayseri maçında ilk 11 şansı bulunan Soldado, antrenmanların dışında özel olarak ‘gol’ vuruşları çalışıyor.

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Ligde sadece 3 golü bulunan ve ligde tam 9 haftadır fileleri sarsamayan İspanyol forvet, şanssızlığını yenmek içinda fazladan mesai yapıyor.