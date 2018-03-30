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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Soldado'dan özel çalışma

    Soldadodan özel çalışma
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Sarı-lacivertli ekipte Kayseri maçında ilk 11 şansı bulunan Soldado, antrenmanların dışında özel olarak ‘gol’ vuruşları çalışıyor.

    Ligde sadece 3 golü bulunan ve ligde tam 9 haftadır fileleri sarsamayan İspanyol forvet, şanssızlığını yenmek için Samandıra'da fazladan mesai yapıyor.

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