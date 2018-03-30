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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    TFF tarihi bir kararın eşiğinde!

    TFF tarihi bir kararın eşiğinde!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması için TFF başvurmaya hazırlanan F.Bahçe yönetiminin 3 önemli dayanağı bulunuyor.

    Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece Birinci Lig'in kuruluş tarihi olan 1959 ve sonrasındaki şampiyonlukları geçerli sayıyor ve formalara takılan yıldızın hesabını da böyle yapıyor.

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