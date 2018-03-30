TFF tarihi bir kararın eşiğinde!

1959'dan önceki şampiyonlukların sayılması için TFF başvurmaya hazırlanan F.Bahçe yönetiminin 3 önemli dayanağı bulunuyor.

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sadece Birinci Lig'in kuruluş tarihi olan 1959 ve sonrasındaki şampiyonlukları geçerli sayıyor ve formalara takılan yıldızın hesabını da böyle yapıyor.