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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım'ın, kongre seçimindeki sloganı belli oldu!

    Aziz Yıldırımın, kongre seçimindeki sloganı belli oldu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç ile yarışacağı kongredeki seçim sloganı belli oldu.

    Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak kritik kongre öncesinde Başkan Aziz Yıldırım Çırağan Sarayı'nda göreve yeniden talip olduğunu açıkladı.

    Aziz Yıldırım, adaylığını sadece basın mensuplarının değil kongre üyelerinin de önünde açıkladı. Bu organizasyon özel davetlilerden oluşan yaklaşık 400 kongre üyesinin de katıldı. Öte yandan Yıldırım'ın kongredeki seçimde kullanacağı sloganda belli oldu.

    Aziz Yıldırım kongre seçiminde "Ruhumuz Bir" sloganını kullanacak.

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