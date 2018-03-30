Mahmut Uslu: "Sporun kurtuluşu..."

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Uslu: "Yeni kanun, bütün kulüplerin ve sporun kurtuluşudur"

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Mahmut Uslu, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen ve başkan Aziz Yıldırım'ın haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda yeniden aday olduğunu açıkladığı organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın seçimdeki yönetim listesinde yer alıp almayacağını bilmediğini belirten Uslu, "Aziz Yıldırım listelerini son 2 gün kala yapar. Ben devam eder miyim, eskiden devam etme niyetim yoktu ama şimdi bakacağız. Ben Yargıtay sürecinde, 2013'ün kasım ayında girmiştim. 6 ayda her şey biter diyorduk fakat 5 yıl olmuş daha bitmedi, inşallah biter." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın birkaç yeni projesinin olduğunu dile getiren Uslu, TBMM'de çıkarılan 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hakkında ise şunları kaydetti:

"Benim şahsen 20-21, başkanın da 17-18 senedir emek verdiği bir konuydu. Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün siyasi partilerin oylarıyla çok önemli bir kanun çıktı. Biz çok emek verdik, Aziz Yıldırım bu işe çok emek verdi. Devrim niteliğinde bir karar oldu. Amatör branşlarda 10-15 sene içinde eğer iyi organize edersek, olimpiyatlarda çok önemli yerlere gelebiliriz. Bu, profesyonel kesintilerden belli bir kısmı amatöre aktarma. Yeni kanun, bütün kulüplerin ve sporun kurtuluşudur."