30 Mart 2018, Cuma
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"Mutlaka katkı sağlayacağım"
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Ligin 29’uncusu haftasında deplasmanda oynanacak Sivasspor maçından önce sahalara dönüşü mümkün olmayan Vincent Janssen, futbolu çok özlediğini söyledi.
Sarı-lacivertli genç yıldız, "Bu sezonu kayıp saymak istemiyorum. Son haftalarda da olsa Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi.
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