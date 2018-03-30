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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    "Mutlaka katkı sağlayacağım"

    Mutlaka katkı sağlayacağım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Ligin 29’uncusu haftasında deplasmanda oynanacak Sivasspor maçından önce sahalara dönüşü mümkün olmayan , futbolu çok özlediğini söyledi.

    Sarı-lacivertli genç yıldız, "Bu sezonu kayıp saymak istemiyorum. Son haftalarda da olsa 'ye katkı sağlamak istiyorum" dedi.

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