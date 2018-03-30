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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Özbayraklı: Yarım kalan bir hesap var

    Özbayraklı: Yarım kalan bir hesap var
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    F.Bahçe’de İsla’dan formayı kapan Şener, Kayserispor’la yarım kalan bir hesaplarının olduğunu söyledi.

    İlk yarıdaki maçta rakiplerine 90+5'te 1 puan kaptırdıklarını hatırlatan Şener, "Maça yüksek motivasyonla hazırlanıyoruz. Kazanıp geleceğiz" dedi.

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