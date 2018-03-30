Giulianodan eleştirilere cevap

30 Mart 2018, Cuma
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Giuliano'dan eleştirilere cevap
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, son zamanlarda kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi
Giuliano, performansının düştüğüne yönelik eleştirilere saygı duyduğunu belirtirken, "Maçlarda benim ne yaptığım önemli değil, önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Ben buna bakıyorum. Görev alınca elimden geleni yapıyorum. Umuyorum ki Kayseri'de bir gol atarım ve takımım kazanır. Çünkü buna çok ihtiyacımız var" dedi.
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