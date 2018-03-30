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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Giuliano'dan eleştirilere cevap

    Giulianodan eleştirilere cevap
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    'nin Brezilyalı yıldızı , son zamanlarda kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi

    , performansının düştüğüne yönelik eleştirilere saygı duyduğunu belirtirken, "Maçlarda benim ne yaptığım önemli değil, önemli olan 'nin kazanması. Ben buna bakıyorum. Görev alınca elimden geleni yapıyorum. Umuyorum ki Kayseri'de bir gol atarım ve takımım kazanır. Çünkü buna çok ihtiyacımız var" dedi.

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