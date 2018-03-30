30 Mart 2018, Cuma
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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
F.Bahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe ile G.Saray, 30 Mart 1958'de oynanan Başvekil Kupası'nda 1-1 berabere kaldı. Başbakan Adnan Menderes'in "Kupayı ortadan ikiye bölelim, her iki takıma da kupa verelim" teklifi üzerine Başvekil Kupası ikiye bölündü ve her iki takıma verildi.
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