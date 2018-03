Fenerbahçe tarihinden bilgiler

F.Bahçe tarihinden bilgilerde bugün...

Fenerbahçe ile G.Saray, 30 Mart 1958'de oynanan Başvekil Kupası'nda 1-1 berabere kaldı. Başbakan Adnan Menderes'in "Kupayı ortadan ikiye bölelim, her iki takıma da kupa verelim" teklifi üzerine Başvekil Kupası ikiye bölündü ve her iki takıma verildi.