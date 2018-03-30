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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'ye uğurlu hakem

    Fenerbahçeye uğurlu hakem
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    F.Bahçe’nin pazartesi günü deplasmanda Kayserispor’la oynayacağı karşılaşmayı yönetecek.

    Öztürk yönetiminde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan sarı lacivertli takım, 4'te 4 yaptı. Kanarya; İstanbul'da Kasımpaşa'yı 4-2, Göztepe'yi 2-1, Alanya'yı 3-0, deplasmanda ise G.Birliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etti. Kayserispor ise Öztürk'ün yönettiği iki maçta sahasında Yeni Malatya'ya 1-0 yenilirken, deplasmanda Osmanlıspor'a 1-0 üstün geldi. İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakemler; dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.

    Denizli bölgesinin hakemi 'ün gelecek sezon FİFA kokartı takması bekleniyor.

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