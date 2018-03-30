Fenerbahçeye uğurlu hakem

F.Bahçe’nin pazartesi günü deplasmanda Kayserispor’la oynayacağı karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk yönetiminde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan sarı lacivertli takım, 4'te 4 yaptı. Kanarya; İstanbul'da Kasımpaşa'yı 4-2, Göztepe'yi 2-1, Alanya'yı 3-0, deplasmanda ise G.Birliği'ni 2-1'lik skorla mağlup etti. Kayserispor ise Öztürk'ün yönettiği iki maçta sahasında Yeni Malatya'ya 1-0 yenilirken, deplasmanda Osmanlıspor'a 1-0 üstün geldi. İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakemler; dördüncü hakemi ise Serkan Tokat.

Denizli bölgesinin hakemi Ümit Öztürk'ün gelecek sezon FİFA kokartı takması bekleniyor.