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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    İşte Aziz Yıldırım'ın 'Mega proje'si

    İşte Aziz Yıldırımın Mega projesi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 30.03.2018

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, bugün Çırağan Saray'ında yaptığı açıklamayla Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine resmen aday olduğunu açıkladı. Bu toplantı sırasında Asbaşkan 'nun yaptığı 'Mega proje' açıklaması ise merak konusu oldu. Gündem yararatan 'Mega proje'nin ise altyapıyla ilgili olduğu ortaya çıktı...

    'MEGA PROJE' MÜJDESİ
    Aziz Yıldırım'ın başkanlığı açıkladığı toplantıya katılan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın 'Mega proje'si olduğun açıkladı ve şunları söyledi: "Mega bir projesi var ve o Türkiye'yle ilgili bir proje. Bütün illeri kapsayan bir proje. Aziz Yıldırım o projeyle ilgili açıklama yapacak ileri ki günlerde. Biz çok uzun süredir çalışıyoruz, uygun insanların da bu projeye katkı sağlayabilmesi için bir bekleme süremiz oldu"

    'MEGA PROJE' ALTYAPIDA DEVRİM
    Mosturoğlu'nun müjdesini verdiği 'Mega proje'nin ise altyapıyla ilgili olduğu öğrenildi. Aziz Yıldırım'ın kulübün geleceğini düşünerek yıldız oyuncu transferi yerine altyapıdan gelecek oyuncularla başarı hedeflediği ve Türkiye'yi kapsayacak bu proje için de dünyaca ünlü bir Hollandalı isimle anlaşmaya vardığı belirtildi.

    İŞTE OLASI 'HOLLANDALILAR'
    Bu proje için adı öne çıkan isimler arasında ise şu anda Kuzey Kore'de olan Guus Hiddink ve daha önce teknik direktörlük kariyerini bitiren fakat altyapıya sıcak bakan isimleri öne çıkıyor.

    Fotomac.com.tr

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