Gözler Çırağanda

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “başkanlığa adaylık” açıklamasını bugün 11.00’de Çırağan Sarayı’nda düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklıyor

Bugün Çırağan Palace Kempinski'de Fenerbahçe Kulübü açısından önemli bir gün yaşanacak. Başkan Aziz Yıldırım, önümüzdeki kongrede yeniden aday olduğunu resmen ilan edecek. Sarı-lacivertli kulüp, Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağı basın toplantısının saat 11.00'de düzenleyeceğini duyurdu. 1998 yılındaki ilk başkanlık açıklamasını da aynı yerde yapan Yıldırım, basın toplantısında çok önemli açıklamalar yapacak.

PROJELERİNİ ANLATACAK

Bugün gelecekle ilgili yeni projeleri hakkında bilgiler verecek olan Yıldırım'ın, &quot;Fenerbahçe'yi bölmekle&quot; itham ettiği diğer aday Ali Koç'a da yüklenmesi bekleniyor.

KENDİSİNE YAYIN YASAĞI GETİRDİ!

Aziz Yıldırım, basın toplantısında kendisine sansür uyguladı! Daha önce kulübün yayın organlarını seçim sürecinde kullanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, FBTV'ye basın toplantısının canlı yayınlanmaması talimatını verdi. Yıldırım'ın adaylık toplantısı, Ali Koç'ta olduğu gibi resmi organlarda haber olarak verilecek ancak canlı yayın olmayacak. Toplantı Çırağan Palace Kempinski Hotel'de düzenlenecek. Yıldırım, seçim sürecinde kulüp tesislerini kullanmama adına toplantıyı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapmama kararı aldı.