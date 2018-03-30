8 finalin ilki

Kritik deplasmanı "zorlu periyodun en önemlisi" olarak değerlendiren F.Bahçe'nin hocası, "Bir an bile disiplini elden bırakmamamız gerekiyor" diyerek bireysel hatalara dikkat çekti. Kocaman, "Yenelim, önümüze güvenle bakalım" şeklinde konuştu...

FENERBAHÇE HABERLERİ