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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    8 finalin ilki

    8 finalin ilki
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Kritik deplasmanı "zorlu periyodun en önemlisi" olarak değerlendiren F.Bahçe'nin hocası, "Bir an bile disiplini elden bırakmamamız gerekiyor" diyerek bireysel hatalara dikkat çekti. Kocaman, "Yenelim, önümüze güvenle bakalım" şeklinde konuştu...

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