30 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
8 finalin ilki
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Kritik deplasmanı "zorlu periyodun en önemlisi" olarak değerlendiren F.Bahçe'nin hocası, "Bir an bile disiplini elden bırakmamamız gerekiyor" diyerek bireysel hatalara dikkat çekti. Kocaman, "Yenelim, önümüze güvenle bakalım" şeklinde konuştu...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ