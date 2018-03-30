;
    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Durmak yok

    Durmak yok
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    , Kayserispor maçının hazırlıklarına non-stop devam ediyor.

    Dün de yoğun bir idman programı uygulandı. İki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    8 finalin ilki 8 finalin ilki
    Gözler Çırağanda Gözler Çırağan'da
    Garnier: F.Bahçede iyi işlere imza atacağız Garnier: F.Bahçe'de iyi işlere imza atacağız
    BİZE ULAŞIN