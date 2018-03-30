30 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Durmak yok
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına non-stop devam ediyor.
Dün de yoğun bir idman programı uygulandı. İki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ