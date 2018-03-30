Durmak yok

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına non-stop devam ediyor.

Dün de yoğun bir idman programı uygulandı. İki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.