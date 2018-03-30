Fenerbahçe Üniversitesine hoca sınavı

30 Mart 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Üniversitesi'ne 'hoca' sınavı
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Önümüzdeki öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi’nde görev alacak araştırma görevlilerinin belirlenmesi için sınavlar başladı.
Belirlenen 548 kişiden 160'ı dün ter döktü. Sınav sonuçlarına göre 16 kişi çeşitli fakültelerde görev yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ