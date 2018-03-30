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    30 Mart 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Üniversitesi'ne 'hoca' sınavı

    Fenerbahçe Üniversitesine hoca sınavı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Önümüzdeki öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Üniversitesi’nde görev alacak araştırma görevlilerinin belirlenmesi için sınavlar başladı.

    Belirlenen 548 kişiden 160'ı dün ter döktü. Sınav sonuçlarına göre 16 kişi çeşitli fakültelerde görev yapacak.

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