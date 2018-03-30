Garnier: F.Bahçede iyi işlere imza atacağız

Kadın takımının yeni çalıştırıcısı Valerie Garnier, “İyi işlere imza atacağız” dedi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni çalıştırıcısı Valerie Garnier, sarı-lacivertli takımı hak ettiği yere getirmek için tüm bilgi ve tecrübesini hayata geçireceğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin ilk bayan antrenörü olan 53 yaşındaki Fransız hoca, "Böyle büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kariyerime değer katacak bir yerdeyim. Kısa sürede bazı şeyleri düzeltip başarılı olmak zorundayız; bunun için çalışacağız" dedi.

Garnier, son olarak Fransa Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.