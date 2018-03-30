Garnier: F.Bahçede iyi işlere imza atacağız

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Garnier: F.Bahçe'de iyi işlere imza atacağız
Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Kadın takımının yeni çalıştırıcısı Valerie Garnier, “İyi işlere imza atacağız” dedi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni çalıştırıcısı Valerie Garnier, sarı-lacivertli takımı hak ettiği yere getirmek için tüm bilgi ve tecrübesini hayata geçireceğini söyledi. Sarı-lacivertlilerin ilk bayan antrenörü olan 53 yaşındaki Fransız hoca, "Böyle büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Kariyerime değer katacak bir yerdeyim. Kısa sürede bazı şeyleri düzeltip başarılı olmak zorundayız; bunun için çalışacağız" dedi.
Garnier, son olarak Fransa Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
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