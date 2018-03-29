Potada rakip Khimki

F.Bahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi 29. haftasında Rus ekibine konuk olacak Son 2 maçından zaferle ayrılan sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek amacında

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta müsabakasında bugün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşılaşacak. Moskova'daki Mytishchi Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 18.45'te başlayacak ve beIN Sports3'ten yayınlanacak Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 28 maçta aldığı 20 galibiyet ve 8 yenilgiyle ikinci sırada bulunuyor.

Khimki ise 16 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Doğuş, ligin ilk yarısında yapılan maçta rakibini İstanbul'da 71-67 mağlup etmişti. Kanarya 5-2 önde Öte yandan, THY Avrupa Ligi tarihinde iki takım yarın 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 7 maçta Fenerbahçe'nin 5, Khimki'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.