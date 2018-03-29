29 Mart 2018, Perşembe
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Luis Nani’den ‘acı’ itiraf
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Valencia’dan kiralık olarak Lazio’ya giden eski Fenerbahçeli Nani, İtalyan ekibinde şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Roma'da bir okulu ziyaret eden Portekizli yıldız, "Benden beklentiler büyüktü. Ancak taraftarlarımızı mutlu edemedim" ifadelerini kullandı. Nani, bu yıl Serie A'da yalnızca 2 maça ilk 11'de çıkabildi
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