Luis Nani’den ‘acı’ itiraf

Valencia’dan kiralık olarak Lazio’ya giden eski Fenerbahçeli Nani, İtalyan ekibinde şu ana kadar gösterdiği performanstan ötürü büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Roma'da bir okulu ziyaret eden Portekizli yıldız, "Benden beklentiler büyüktü. Ancak taraftarlarımızı mutlu edemedim" ifadelerini kullandı. Nani, bu yıl Serie A'da yalnızca 2 maça ilk 11'de çıkabildi