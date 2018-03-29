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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerbahçe, 30 Nisan 1957'de oynadığı İstanbul Profesyonel Ligi 18. hafta maçında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 15. defa İstanbul Ligi Şampiyonu oldu. Derbide goller Niyazi Tamakan, Lefter ve Ergun Öztuna'dan geldi. Sarı- lacivertliler şampiyonluğa 29 puan toplayarak ulaştı
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