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    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    , 30 Nisan 1957'de oynadığı İstanbul Profesyonel Ligi 18. hafta maçında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 15. defa İstanbul Ligi Şampiyonu oldu. Derbide goller Niyazi Tamakan, Lefter ve Ergun Öztuna'dan geldi. Sarı- lacivertliler şampiyonluğa 29 puan toplayarak ulaştı

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