Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

Fenerbahçe, 30 Nisan 1957'de oynadığı İstanbul Profesyonel Ligi 18. hafta maçında Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 15. defa İstanbul Ligi Şampiyonu oldu. Derbide goller Niyazi Tamakan, Lefter ve Ergun Öztuna'dan geldi. Sarı- lacivertliler şampiyonluğa 29 puan toplayarak ulaştı