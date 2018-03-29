Fenerbahçeden Adouya göz hapsi

29 Mart 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'den Adou'ya göz hapsi
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Son dönemde kadroya yaptığı genç takviyelerle geleceğin takımını kurmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine bir genç yetenek daha eklendi.
Son dönemde kadroya yaptığı genç takviyelerle geleceğin takımını kurmak isteyen Fenerbahçe'nin listesine bir genç yetenek daha eklendi.
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