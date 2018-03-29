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    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den Adou'ya göz hapsi

    Fenerbahçeden Adouya göz hapsi
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Son dönemde kadroya yaptığı genç takviyelerle geleceğin takımını kurmak isteyen 'nin listesine bir genç yetenek daha eklendi.

    Son dönemde kadroya yaptığı genç takviyelerle geleceğin takımını kurmak isteyen 'nin listesine bir genç yetenek daha eklendi.

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