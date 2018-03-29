Kocamanın 8de 8 inancı

Tecrübeli hoca, “Ligde kalan maçlarımızı alalım. Şampiyonluk gelirse müthiş bir şey olur. Olamazsak da siz kazanırsınız” diyerek oyuncuları motive ediyor

Süper Lig'de şampiyon olabilmek için artık hata şansı kalmayan Fenerbahçe, 8'de 8 yapmaya endekslendi... Teknik direktör Aykut Kocaman, oyunculara bu hedefe ulaşmanın kendilerinin de yararına olacağını hatırlattı. Tecrübeli çalıştırıcının, "Kalan 8 maçımızı da alalım. Eğer şampiyonluğa ulaşırsak bu müthiş bir başarı olur. Olamazsak bile siz kazanırsınız. Takımda kalmak için eliniz güçlenir" dediği öğrenildi.

TERSİ OLURSA BİRÇOK KİŞİ GİDER

İlk adımı kayserispor deplasmanında atmaları gerektiğini de vurgulayan Aykut Kocaman, aksi bir durumun ise kimse için iyi olmayacağı uyarısında bulundu. Puan kayıplarının devam etmesi ve şampiyonluğun kaçması halinde gelecek sezon kadroda geniş bir revizyon yapılmasının kaçınılmaz hale geleceğini kaydeden sarı-lacivertli hoca, bunun da birçok oyuncu ile yolların ayrılması demek olduğunu dile getirdi.

SUT EMRI VERDI

Kayserispor'un birinci kalecisi Rumen Silviu Lung'un kırmızı kart cezalısı, yedeği Muammer Yıldırım'ın da sakat olmasından yararlanmak isteyen Aykut Kocaman, idmanlarda bol bol şut çalışması yaptırıyor. Mehmet Ekici, Mehmet Topal ve Josef başta tüm oyuncular, maçta uygun pozisyon buldukları anda mesafe tanımaksızın kaleyi yoklayacak. Kayserispor'un kalesini ise pazartesi günü 3. kaleci Vedat Karakuş'un koruması bekleniyor. 1998 doğumlu Karakuş oynarsa kariyerinde Süper Lig'de ilk kez forma giyecek.

UMUT'A DİKKAT!

Kanarya'nın Kayserispor'da en çekindiği isim Umut Bulut... 35 yaşındaki forvet, bugüne kadar forma giydiği kulüplerde Fenerbahçe'ye karşı 30 maça çıkarken, sarı- lacivertli takıma 10 gol attı. Bu sezon ligde 13 kez fileleri sarsan Umut konusunda Kocaman'ın savunma oyuncularını özel olarak uyarması bekleniyor.