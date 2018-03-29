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    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Skrtel’in keyfi yerinde

    Skrtel’in keyfi yerinde
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Slovakya'nın Tayland ile oynadığı hazırlık maçında dili boğazına kaçan , dünkü idmanla takımla birlikte çalıştı.

    Tecrübeli futbolcunun keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Oyuncunun yaşadığı hayati tehlikenin ardından milli takım doktoru her türlü tahlilin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

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