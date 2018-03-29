Skrtel’in keyfi yerinde

Slovakya'nın Tayland ile oynadığı hazırlık maçında dili boğazına kaçan Skrtel, dünkü idmanla takımla birlikte çalıştı.

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Tecrübeli futbolcunun keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Oyuncunun yaşadığı hayati tehlikenin ardından milli takım doktoru her türlü tahlilin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.