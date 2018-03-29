29 Mart 2018, Perşembe
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Skrtel’in keyfi yerinde
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Slovakya'nın Tayland ile oynadığı hazırlık maçında dili boğazına kaçan Skrtel, dünkü idmanla takımla birlikte çalıştı.
Tecrübeli futbolcunun keyfinin yerinde olduğu gözlerden kaçmadı. Oyuncunun yaşadığı hayati tehlikenin ardından milli takım doktoru her türlü tahlilin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
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FENERBAHÇE HABERLERİ