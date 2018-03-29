29 Mart 2018, Perşembe
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Janssen kavgası!
Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018
Fenerbahçe'de bu sezon ilk 11'in değişilmez ismi iken şanssız bir sakatlık yaşayarak 3 aydan fazla bir süredir forma giyemeyen Vincent Janssen, Tottenham taraftarlarının da yakın takibinde.
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