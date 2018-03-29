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    29 Mart 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları

    Fenerbahçede Kayserispor maçı hazırlıkları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 29.03.2018 Giriş Tarihi: 29.03.2018

    'in 27'nci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

    Sarı lacivertli ekip, maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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