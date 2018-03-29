Volkan Demirel’in 500 heyecanı

Fenerbahçe kalecisi, Kayserispor maçına beşinci dalyası için çıkacak

Milli arada Boluspor'la oynanan hazırlık maçında yediği 6 golle gündeme oturan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Kayserispor maçında kariyerinin 500. maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. Sarı-lacivertli takımda 16. sezonunu geçiren deneyimli eldiven, Süper Lig'de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası'nda 34 ve TFF Süper Kupa'da 3 kez Fenerbahçe'nin kalesini korudu. 36 yaşındaki Volkan, 499 maçlık Fenerbahçe kariyerinde 310 gol yerken, 192 karşılaşmada kalesini gole kapattı.



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Volkan'ın kulüp tarihinin en fazla resmi maç oynayan futbolcusu olmak için 72 karşılaşmaya daha çıkması gerekiyor. Rekor 570 maçla Müjdat Yetkiner'de.



Demirel, kariyerinde kazandığı 10 kupa sevincini de Fenerbahçe formasıyla yaşadı. 5 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kaldırdı.



12'NCİ ADAM PANİĞİ

Fenerbahçe'de Vincent Janssen'in takıma dönüşünün yaklaşması, çok farklı bir rekabetin fitilini ateşledi. TFF talimatlarına göre maç kadrosuna 12 yabancı alınabiliyor. Herkes sağlıklı olduğunda teknik direktör Aykut Kocaman, Eljif ve Janssen'i 21 kişilik kadro dışında tutup bu sorunu çözüyordu. Ancak Hollandalı golcünün dönüşü bazı taşları yerinden oynatacak. Janssen'in dönüşü ile rakam 11 oluyor ki, bu da Fernandao- Soldado ikilisinden birinin kadronun dışına gönderilmesi anlamına geliyor.