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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    tarihinden bilgiler de bugün...

    Fenerbahçe 28 Mart 1962'de Mithatpaşa Stadı'nda oynanan ilk gece maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen sarı- lacivertliler, ikinci devredeki golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

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