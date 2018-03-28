28 Mart 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgiler de bugün...
Fenerbahçe 28 Mart 1962'de Mithatpaşa Stadı'nda oynanan ilk gece maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Maçta 2-0 geriye düşen sarı- lacivertliler, ikinci devredeki golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
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