28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Aziz Yıldırım Cuma günü açıklıyor!
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Çırağan Sarayı’nda saat 10.00’da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım’ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, “Konuşmamızın bir sebebi olacak” dediği konulara da açıklık getirecek
Çırağan Sarayı'nda saat 10.00'da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım'ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, "Konuşmamızın bir sebebi olacak" dediği konulara da açıklık getirecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ