Aziz Yıldırım Cuma günü açıklıyor!

Çırağan Sarayı’nda saat 10.00’da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım’ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, “Konuşmamızın bir sebebi olacak” dediği konulara da açıklık getirecek

Çırağan Sarayı'nda saat 10.00'da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım'ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, "Konuşmamızın bir sebebi olacak" dediği konulara da açıklık getirecek