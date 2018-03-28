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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım Cuma günü açıklıyor!

    Aziz Yıldırım Cuma günü açıklıyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Çırağan Sarayı’nda saat 10.00’da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım’ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, “Konuşmamızın bir sebebi olacak” dediği konulara da açıklık getirecek

    Çırağan Sarayı'nda saat 10.00'da basının karşısına çıkacak olan başkan Yıldırım'ın yeni dönem projelerini açıklaması beklenirken, "Konuşmamızın bir sebebi olacak" dediği konulara da açıklık getirecek

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