Fenerbahçe Evi için girişimler başladı

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, ‘Hedef 1 Milyon Üye’ projesi kapsamında Palandöken’e yapmayı planladıkları Fenerbahçe Evi için Erzurum’a geldi.

Burada Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen Mosturoğlu, daha sonra Fenerbahçe Evi'nin yapılacağı bölgede incelemeler yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, "Evimiz hem Türk sporuna, hem de F.Bahçe ailesine hizmet verecek" dedi.