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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Evi için girişimler başladı

    Fenerbahçe Evi için girişimler başladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, ‘Hedef 1 Milyon Üye’ projesi kapsamında Palandöken’e yapmayı planladıkları Fenerbahçe Evi için Erzurum’a geldi.

    Burada Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen Mosturoğlu, daha sonra Fenerbahçe Evi'nin yapılacağı bölgede incelemeler yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, "Evimiz hem Türk sporuna, hem de F.Bahçe ailesine hizmet verecek" dedi.

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