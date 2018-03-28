28 Mart 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe Evi için girişimler başladı
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, ‘Hedef 1 Milyon Üye’ projesi kapsamında Palandöken’e yapmayı planladıkları Fenerbahçe Evi için Erzurum’a geldi.
Burada Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen Mosturoğlu, daha sonra Fenerbahçe Evi'nin yapılacağı bölgede incelemeler yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, "Evimiz hem Türk sporuna, hem de F.Bahçe ailesine hizmet verecek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ