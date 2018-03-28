Valbuenayı getir, köşe ol!

28 Mart 2018, Çarşamba
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Valbuena'yı getir, köşe ol!
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu Valbuena'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu.
Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu Valbuena'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu.
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FENERBAHÇE HABERLERİ