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    28 Mart 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Valbuena'yı getir, köşe ol!

    Valbuenayı getir, köşe ol!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu 'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu.

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın devre arasında sattırmadığı Mathieu 'nın ABD Ligi MLS'e gidebileceği ileri sürülüyordu.

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