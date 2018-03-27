27 Mart 2018, Salı
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Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Brezilyalı eski futbolcular, Rio'da geleneğe dönüşen 'Maracana Buluşmaları'nda bir araya geliyor. Bu yıl düzenlenen buluşmaya Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico da iştirak etti. 65 yaşındaki çalıştırıcı, burada Fotomaç'ı ağırladı.
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