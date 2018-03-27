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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!

    Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Brezilyalı eski futbolcular, Rio'da geleneğe dönüşen 'Maracana Buluşmaları'nda bir araya geliyor. Bu yıl düzenlenen buluşmaya Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico da iştirak etti. 65 yaşındaki çalıştırıcı, burada Fotomaç'ı ağırladı.

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