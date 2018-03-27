6-2de abartacak ne var!

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"6-2'de abartacak ne var!"
Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018
Kayseri maçıyla yeniden ilk 11’e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi.
Boluspor yenilgisinin ise çok abartıldığını belirten Brezilyalı forvet, "Sonuçta bu bir hazırlık maçıydı ve skor çok da önemli değil. Bunun üzerinden yıpratılmamızı doğru bulmuyorum" dedi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ