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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    "6-2'de abartacak ne var!"

    6-2de abartacak ne var!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 26.03.2018

    Kayseri maçıyla yeniden ilk 11’e dönmesi beklenen Fernandao, kamuoyunda yansıtıldığı gibi karamsar olmadıklarını, şampiyonluğa olan inançlarını sürdürdüklerini söyledi.

    Boluspor yenilgisinin ise çok abartıldığını belirten Brezilyalı forvet, "Sonuçta bu bir hazırlık maçıydı ve skor çok da önemli değil. Bunun üzerinden yıpratılmamızı doğru bulmuyorum" dedi.

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