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    27 Mart 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Aykut Kocaman'ın son kehaneti!

    Aykut Kocamanın son kehaneti!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Ligin ilk yarısında liderle aralarında 8 puan varken "Fark suni" diyerek haklı çıkan Kocaman, gelecek 3 haftada G.Saray, Başakşehir ile Beşiktaş'ın kayıp yaşayacağını ve ellerine fırsat geçeceğini düşünüyor

    Lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı indirme şansını kaçıran F.Bahçe'de teknik direktör , şampiyonluğa olan inancını kaybetmiş değil. Ligin ilk yarısında da 9. haftada oynanan G.Saray derbisi öncesi, 1. sıradaki rakipleriyle aralarında bulunan 8 puan için "Fark suni" açıklamasıyla gündem yaratan tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girerek bir anlamda haklı çıkmıştı.

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