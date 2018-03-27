Aykut Kocamanın son kehaneti!

Ligin ilk yarısında liderle aralarında 8 puan varken "Fark suni" diyerek haklı çıkan Kocaman, gelecek 3 haftada G.Saray, Başakşehir ile Beşiktaş'ın kayıp yaşayacağını ve ellerine fırsat geçeceğini düşünüyor

Lider Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki 6 puanlık farkı indirme şansını kaçıran F.Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, şampiyonluğa olan inancını kaybetmiş değil. Ligin ilk yarısında da 9. haftada oynanan G.Saray derbisi öncesi, 1. sıradaki rakipleriyle aralarında bulunan 8 puan için "Fark suni" açıklamasıyla gündem yaratan tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girerek bir anlamda haklı çıkmıştı.